رياضة | فينجر يدخل ترشيحات عملاق ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر يدخل ترشيحات عملاق ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل آرسين فينجر مدرب نادي أرسنال السابق قائمة ترشيحات عملاق الدوري الألماني لتولي قيادة الفريق الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية ألمانيا اليوم الإثنين 4 نوفمبر عن قائمة المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب نادي بايرن ميونخ الفترة القادمة.

وأكدت التقارير شهدت القائمة المرشحة لتدريب نادي بايرن ميونخ تواجد 4 مدربين من ضمنهم آرسين فينجر.

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كما كشقت التقارير عن المرشحين الثلاثة الآخرين لتولي مهمة تدريب بايرن ميونخ وهم ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق وتين هاج مدرب أياكس السابق ورالف رانجنيك.

ولم يتواجد اسم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق في قائمة المرشحين لتدريب نادي بايرن ميونخ على الرغم من أن العديد من التقارير أشارت إلى أنه كان من ضمنهم ولكن تم استبعاده.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن أمس الأحد رسميا إقالة نيكو كوفاتيش مدرب الفريق بسبب الأداء والنتائج السيئين للفريق في الفترة الأخيرة.

ويتواجد نادي بايرن ميونيخ في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.