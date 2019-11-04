رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن فترة التوقف جاءت في مصلحة الزمالك.

الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

وأضاف أمير في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف ام :"الزمالك استفاد من فترة توقف الدوري، ولكن ليس لأسباب فنية كما تردد"

وتابع: "قمنا بإراحة بعض اللاعبين المجهدين الذين لم يحصلوا على راحة منذ فترة طويلة، أما عن فرجاني ساسي فكان يتم حقنه بين شوطي المباريات"

Advertisements

وواصل:" سوف أكشف عن مفاجأة، فرجاني ساسي كان يحصل على "حقنتين" بين شوطي المباريات، وهذا الأمر لا يعرفه أحد، اللاعب تحامل على نفسه كثيراً ولابد أن يتم معالجته بشكل سليم".

كما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على القلعة البيضاء، أن الزمالك تفاوض بالفعل مع وادي دجلة من أجل ضم لاعب الوسط محمد عبد العاطي.

وأضاف: " بالفعل كانت هناك مفاوضات مع مسئولي فريق وادي دجلة من أجل ضم محمد عبد العاطي ولكن في بداية الموسم".

واختتم: "لم نصل لنقطة اتفاق مع ماجد سامي، ولم نتحدث في الأمر مجددا، ولم نحدد حتى الأن المراكز التي تحتاج لدعم خلال الميركاتو الشتوي".