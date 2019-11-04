رياضة | برنامج مكثف لتجهيز فراعنة اليد لأمم افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج مكثف لتجهيز فراعنة اليد لأمم افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفرغ المدير الفني الاسباني لمنتخبنا القومى لكرة اليد روبيرتو جارسيا لمتابعة لاعبيه في الدوري المصري والمحترفين ، واعلن المدرب الاسباني عن برنامج المنتخب بالكامل استعدادا لامم افريقيا الشرسه التي تنظمها تونس المؤهلة لأولمبياد طوكيو خلال الفترة من 15 يناير المقبل وحتى 25 من نفس الشهر، و عكف باروندو علي وضع برنامجه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد المصرى هشام نصر الذي وفر للخواجه كل متطلباته و بالتنسيق مع مؤمن صفا جنرال العمليات بالاتحاد والمشرف العام علي المنتخبات القومية ومع علاء السيد مدير المنتخبات الذي كشف تفاصيل برنامج منتخبنا القومى استعدادا لتونس .

واكد " صفا " ان التجمع الاول للمنتخب خلال الفترة القادمة سيكون الاسبوع ّالمقبل يومي 10و 11 وسيستمر التجمع يومان اسبوعيا خلال الشهر الجاري وسط مباريات الدوري.

وخلال شهر ديسمبر المقبل سيختلف الوضع وينتظم لاعبونا في معسكر مغلق يتدرب خلاله المنتخب 5 ايام ويرتاح يومان ، واول مواجهات منتخبنا بعد مواجهتي البرتغال ستكون مع البحرين يومي 16و 18 بالقاهرة..

وبعدهما سيطير المنتخب الي اوربا لمواجهة صربيا يومي 26و 28 و يسدل بها الستار علي استعدادات شهر ديسمبر.

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ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس في يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدي العملاق يومي 5 و 7 من شهر يناير ، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتي موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات امم افريقيا الصعبة .

يذكر أن منتخبنا القومى خاض 4 وديات حتي الان ، فاز فى 2 منهما علي المنتخب السعودي الشقيق بنتيجة كبيرة قبل ان يواجه البرتغال سابع العالم في وديتين بالقاهرة الاسبوع الماضي ويفوز في الاولي ويخسر في الثانية .

وكانت قرعة البطولة الأفريقية التي اقيمت في تونس اسفرت عن لعب مصر في المجموعة الاولي ومعها منتخبات الكونغو الديقراطية و غينيا وكينيا.

وفي المجموعة الثانية أنجولا، الجابون، نيجيريا، ليبيا.. وفي المجموعة الثالثة: تونس و الكاميرون و كوت ديفوار و كاب دي فيردي.. اما المجموعة الرابعة فضمت المغرب و الجزائر والكونغو و زامبيا والسنغال ، ويتأهل البطل مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر اقامتها في طوكيو على أن يتواجد الوصيف في " ملحق " تصفيات عالمية مؤهلة للبطولة ، أما الستة منتخبات الاولي في الترتيب فتتأهل إلى بطولة العالم 2021 التي ستقام في مصر ، مما يسمح بتأهل فريق سابعا ايضا لمونديال مصر إذا توج الفراعنة بلقب البطولة الافريقية.