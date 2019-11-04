رياضة | تعليق ناري من الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في منزله اليوم الاثنين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني .

وكان آل الشيخ قد حضر إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد في زيارة خاصة للقاهرة من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عملية الحقن التي قام بها قبل أربعة عشر يوماً من الآن وساد اللقاء ترحاب وتقدير كبير من الجانبين وحرص كلاً منهما على التآخي .

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وحضر الجلسة عدد كبير من الأسرة والأحفاد للتاكيد على روح الطيبة التي يجب أن تسود بين الأشقاء المصريين والعرب وفي أول تعليق له على الزيارة أكد الكابتن محمود الخطيب عن إمتنانه لشخص آل الشيخ وتقديره لحضوره إلى القاهرة من أجل الإطمئنان عليه .

وأشار إلى أن كل هذه التصرفات إنما تنم على أن النادي الأهلي محل تقدير وتثمين ومشاعر آل الشيخ تجاه القميص الأحمر حميمه للغاية وعلاقته بالجمهور علاقة أخويه وإنتهت الجلسة على ترتيب لقاء آخر بعد عودة الكابتن الخطيب من الرحلة العلاجية المقبلة.