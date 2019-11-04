رياضة | أول رد من الخطيب على زيارة تركي آل الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الخطيب على زيارة تركي آل الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني في منزله للاطمئنان على سلامته.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية بيانا للتعليق على زيارة تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب: بكل الترحاب والتقدير استقبل محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للإطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.. وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الإحترام المتبادل والإستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن إمتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ وإهتمامه بالإطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم.

وانتهى بالترتيب للقاءٍ عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.



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