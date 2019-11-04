رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية صوراً تجمعه بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

وكتب آل الشيخ " في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا.

وكان تركي قد وصل إلى القاهرة يوم أمس الاحد برفقة الإسباني الدولي جوتي وأكد أن زيارته إلى القاهرة سوف تحمل الكثير من المفاجأت .

ولعل زيارة الخطيب هي المفاجأة الأولى التي تحدث عنها رئيس نادي ألمريا الإسباني بعد أن قام بسحب القضايا التي كانت مقدمة ضد النادي الأهلي .