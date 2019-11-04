رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا اليوم الإثنين 4 نوفمبر عن موعد المباريات المؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تأجيل مباريات الدوري المصري

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت منذ فترة أنه سيتم تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

تحديد موعد مباراة الأهلي القادمة

كما أعلنت لجة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المؤجلتين عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن النادي الأهلي سيواجه نادي الجونة عقب العودة من فترة توقف الدوري الحالية.

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موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة النادي الأهلي ونادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على الجونة بالغردقة.

ترتيب الأهلي والجونة في الدوري المصري

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.