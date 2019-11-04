رياضة | عاجل.. قبلة من تركي آل الشيخ تنهي الخلاف مع الخطيب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قبلة من تركي آل الشيخ تنهي الخلاف مع الخطيب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الكابتن محمود الخطيب رئسي مجلس إدارة النادي الأهلي منذ قليل في منزله للأطمئنان على سلامته.

ونشر آل الشيخ صوراً مع الكابتن محمود الخطيب قبل قليل عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" كتب عليها: في زيارة لاخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا.

وحرص آل الشيخ على زيارة محمود الخطيب بعدما اكد من قبل على نهاية خلافه مع مجلس إدارة النادي الأهلي والتنازل عن كافة القضايا فاتحاً ذرعيه للعودة من جديد لدعم الفريق.

وكان تركي آل الشيخ قد أرسل منذ أيام مندوبه عبد الرحمن الحمود لمنزل الخطيب للاطمئنان على سلامته وسط ترحاب كبير من رئيس النادي الأهلي.