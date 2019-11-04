رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين 4 نوفمبر رسميا مواعيد مباريات المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر منذ فترة تأحيل مباريات الدوري المصري لحين إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

إعلان مواعيد مباريات الأهلي والزمالك

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المؤجلتين عقب العودة من فترة التوقف الحالية بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

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موعد مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي إنبي يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي انبي في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة وحيده من أصل 5 مباريات خاضها الفريق البترولي حتى الآن في البطولة.