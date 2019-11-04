رياضة | صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عرض نادي ريال مدريد الإسباني لعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

واشارت سكاي سبورت إلى أن ريال مدريد جهز عرضاً بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمهاجمه جاريث بيل مقابل عقد صفقة تبادلية مع السيتي لضم رحيم سترلينج.

ويسعي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في ضم رحيم سترلينج في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق خاصة في الجانب الهجومي للفريق الملكي بعد الظهور بشكل متواضع بالموسم الحالي.