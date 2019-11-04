الامارات | بالفيديو.. ثعبان يقتحم ملعب ويثير الذعر في السعودية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحم ثعبان متسلل الذعر في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بعدما دخل أرض ميدان مواجهة عكاظ والفيحاء ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين السبت وسط ذهول اللاعبين والحكم الذي ظل واقفاً حتى تم إخراجة من الملعب.
ووفقا لموقع الرياضية السعودي، قام حكم اللقاء بإيقاف المباراة خمس دقائق، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفيحاء بثلاثة أهداف في الدقيقة الـ58، وتحديداً عندما استشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة، واستدعى العاملين في المنشأة، لينجحوا في ضبط الثعبان بلجوئهم إلى بعض المعدات بينها عصا، ووعاء.
وبعد عودة المباراة إلى اللعب مجدداً، نجح الضيوف في الحفاظ على انتصارهم المريح بثلاثة أهداف نظيفة، والعبور على إثرها إلى دور الـ32.
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