شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود الخطيب بعد زيارة تركي أل الشيخ في منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للإطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي في حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الإحترام المتبادل والإستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن إمتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ وإهتمامه بالإطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم.وانتهى بالترتيب للقاءٍ عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.