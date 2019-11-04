شكرا لقرائتكم خبر عن بالأحضان والقبلات وقميص الأهلي.. تركي آل الشيخ يزور محمود الخطيب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، إلى منزل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مساء اليوم لزيارته بعد اجراء عملية جراحية في الظهر.
وقام آل الشيخ بنشر صور له مع «بيبو» من داخل منزله وكتب عليها :«في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا».
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