ليجانيس الإسباني يتعاقد مع مدرب «الفراعنة» السابق لإنقاذه من الهبوط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليجانيس الإسباني، تعاقده رسميًا مع المكسيكي خافيير أجيري، لإنقاذ الفريق بعد النتائج السيئة خلال الفترة الأخيرة. ليجانيس خسر من إيبار الجولة الماضية، وقبل ذلك سقط بخماسية نظيفة أمام ريال مدريد، ليحتل المركز الأخير بالدوري الإسباني. وجاء تعاقد ليجانيس مع أجيري بعد إنهاء تعاقده مع المنتخب الوطني المصري «الفراعنة» عقب خروجه من دور الـ8 من بطولة أمم أفريقيا التي كانت مقامة بمصر صيف 2019.

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