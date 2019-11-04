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حارس ليفربول يتحدث عن مواجهتي جينك في دوري الأبطال والستي بالدوري

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول ومنتخب البرازيل عن مباراتي جينك في ومانشستر سيتي في الجولة المقبلة من ، ثم علق على إصابة أندريه جوميز لاعب إيفرتون المروعة أمام توتنهام بالأمس.

ويلتقي الفريق الإنجليزي بنظيره البلجيكي غد الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت «القاهرة» على ملعب «أنفيلد» ضمن إطار مباريات دور المجموعات الأوروبي، بينما سيواجه وصيفه في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل بنفس الملعب.

وبدأ البرازيلي حديثه عن المباراتين المقبلتين، من خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، وقال: «لا نفكر في الوقت الحالي بمواجهة مانشستر سيتي، كل تركيزنا على مباراة جينك لأنه خصم قوي».

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وأضاف: «إذا ما فكرنا في مباراة مانشستر سيتي، ستواجهنا صعوبات كثيرة أمام جينك، ومن الأفضل التركيز في مواجهة الغد لحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوارنا بدوري أبطال أوروبا».

وانتقل أليسون للتعليق على إصابة أندريه جوميز، وقال: «شاهدت صورة بكاء سون، لقد مر بموقف بالغ الصعوبة».

وتابع: «كنت أعاني لفترة طويلة من الإصابة، وأعلم جيدًا الصعوبات التي تواجه كل لاعب يتعرض لهذا الموقف حتى يعود للملاعب من جديد».

وواصل تصريحاته: «إصابتي أبعدتني لمدة 10 أسابيع عن ليفربول، كلاعبين نعلم جيدًا أنها جزء من عالم كرة القدم، وأتمنى عودته في أقرب وقت ممكن».

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