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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد غياب 6 أشهر كاسياس يعود للتدريبات مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
نشر حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس، صورة لحذائه وأعلن من خلالها عودته للتدريبات لمدة 20 دقيقة بعد غياب دام ستة أشهر و3 أيام.
وواصل حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي عملية التأهيل بعد تعرضه لأزمة قلبية في الأول من مايو الماضي خلال تدريبات فريقه.
وعلّق كاسياس على الصورة قائلا "لقد كنتم داخل الخزانة لمدة 6 أشهر و3 أيام".
وذكرت صحيفة آس الرياضية الإسبانية أن الحارس الدولي السابق للمنتخب الإسباني تدرب لمدة تتراوح ما بين 20 و25 دقيقة وهو ما يعد احتكاكاً طفيفاً بأرضية الملعب، ولم يتمكن كاسياس من التدريب مع بقية زملائه حتى هذه اللحظة ولكنه بدا سعيداً لاتخاذ هذه الخطوة في محاولاته للرجوع للعب من جديد.
ولم يتخذ حارس مرمى الفريق البرتغالي قراراً نهائياً بخصوص مستقبله الاحترافي، ومن المقرر أن يعلن عنه في شهر مارس المقبل.
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