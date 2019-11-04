العهد اللبناني بطلاً لكأس الاتحاد الآسيوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

توج العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه عقب فوزه 1-0 على فريق 25 أبريل (نيسان) من كوريا الشمالية في المباراة النهائية في كوالالمبور عاصمة ماليزيا اليوم الإثنين.

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وبات العهد أول فريق لبناني يحصد اللقب رغم أنه ثالث فريق من لبنان يبلغ المباراة النهائية بعد النجمة عام 2005 والصفاء عام 2008.

جاء هدف الفوز عبر الغاني عيسى يعقوبو من ضربة رأس في الدقيقة 74.

ولعب الفريق الكوري الشمالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 عقب طرد حارس المرمى آن تاي-سونغ بعد عرقلته للمهاجم أحمد زريق الذي كان في وضع انفراد خارج منطقة الجزاء إذ احتسب الحكم أيضاً ركلة حرة نفذها نور منصور قوية فوق العارضة.