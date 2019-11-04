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ليفاندوفسكي سيغيب عن المشاركة الدولية بسبب الإصابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

من المقرر أن يخضع هداف فريق بايرن ميونخ الألماني والهداف الحالي للبوندسليغا، روبرت ليفاندوفسكي، لجراحة في المنطقة ما بين البطن والفخذ ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد، وذلك وفقاً لتصريحات من اللاعب نفسه لمجلة كيكر .

وهناك موعدان محتملان لإجراء هذه الجراحة، الأول خلال المباريات الدولية المقبلة للمنتخبات، والثاني خلال فترة التوقف الشتوية للدوري الألماني.

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ومن المقرر أن يكون الوقت اللازم للتأهيل عقب إجراء الجراحة 10 أيام فقط.

وبينما ضمن المنتخب البولندي التأهل لبطولة "يورو 2020"، يحتاج الفريق "البافاري" لمهاجمه بشدة في بطولة الدوري حيث يعد اللاعب الأكثر جاهزية ومنقذه في الأوقات الحرجة.

وأحرز ليفاندوفسكي 14 هدفاً خلال 11 مباراة في البوندسليغا، وهو رقم يتعارض مع الموقف الحالي للفريق والمشكلات التي يمر بها، وكانت آخرها الخسارة أمام آينتراخت (1-5).

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