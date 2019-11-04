شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تفصل في احتجاج الاتحاد ضد «مصطفى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

من المتوقع أن تعلن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأسبوع الحالي، نتيجة احتجاج نادي الاتحاد على عدم نظامية مشاركة لاعب المواليد بنادي أبها أحمد مصطفى، إذ أرسلت اللجنة يوم الخميس الماضي طلباً لنادي أبها بالرد على تلك الدعوى وأمهلت إدارة نادي أبها 24 ساعة للرد.

من جانبه، أوضح لـ«الخليج 365» مسؤول الاحتراف بنادي أبها محمد أبوحثرة أن ناديه تلقى خطابا من لجنة الانضباط والأخلاق يؤكد رفع نادي الاتحاد احتجاجا رسميا ضد مشاركة اللاعب أحمد مصطفى وتم الرد عليه يوم الجمعة الماضية، قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل اللجنة بـ 24 ساعة، مبينا أن رد ناديه تضمن مسوغات وبراهين تؤكد سلامة مشاركة اللاعب قانونيا بالتعاون والترتيب مع مكتب محاماة متخصص في النزاعات الرياضية وهو ما يعزز صحة موقف النادي.