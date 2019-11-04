السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ياسر بخش شهد الشوط الثاني لمباراة الفيحاء وعكاظ بدور الـ64 لكأس الملك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ظهور حية في الشوط الثاني استدعت توقف المباراة ودخول المنظمين لقتلها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حية الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.