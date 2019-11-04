جولة مثيرة بدوري أبطال أوروبا.. السيتي يطمح لتأهل مبكر وليفربول يترقب كبوة منافسيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستطيع مانشستر سيتي أن يصبح أول المتأهلين لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عندما يواجه أتالانتا الإيطالي غدا بالمجموعة الثالثة، فيما لن يكون هناك مجال لإهدار النقاط أمام ليفربول عندما يستضيف جينك البلجيكي اليوم.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويستطيع التأهل حال فاز على مضيفه أتالانتا.

وفي المقابل يحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ويسعى إلى تعزيز موقعه بالفوز على جينك، كما يأمل في تعثر ريد بول سالزبورج النمساوي (3 نقاط) أو نابولي الإيطالي (7 نقاط) اللذين يلتقيان في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويواجه تشيلسي وتوتنهام اختبارا صعبا عندما يلتقي الأول مع أياكس الهولندي اليوم بالمجموعة الثامنة، ويحل الآخر ضيفا على ريد ستار بلجراد الصربي بالمجموعة الثانية.

ويلتقي بوروسيا دورتموند بانتر ميلان اليوم في المجموعة السادسة، كما يصطدم زينيت سان بطرسبرج الروسي بلايبزج الألماني ضمن المجموعة السابعة.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية قبل مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني (نقطة واحدة).

ويواجه دورتموند اختبارا صعبا، حيث يستضيف إنتر ميلان اليوم في المجموعة السادسة التي يتصدرها برشلونة برصيد 7 نقاط مقابل 4 نقاط لكل من إنتر ودورتموند ونقطة واحدة لسلافيا التشيكي الذي يحل ضيفا على برشلونة في المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم.

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ويحل أياكس متصدر المجموعة الثامنة ضيفا على تشيلسي (المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف خلف أياكس).

ويسعى أياكس للثأر من تشيلسي الذي تغلب عليه 1-0 في أمستردام بالجولة الثالثة.

وفي المجموعة نفسها يستضيف بلنسية الإسباني (4 نقاط) ليل الفرنسي (نقطة واحدة).

ويقترب يوفنتوس وأتلتيكو مدريد من التأهل، حيث يتصدران المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط لكل منهما. ويحل يوفنتوس ضيفا على لوكوموتيف الروسي (3 نقاط) غدا، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على باير ليفركوزن الألماني.

ويستضيف ريال مدريد جالطة سراي التركي غدا في المجموعة الأولى التي يتصدرها باريس سان جيرمان برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الريال المركز الثاني بأربع نقاط مقابل نقطتين لكلوب بروج البلجيكي، ونقطة لجالطة سراي.

ويستضيف سان جيرمان، بروج في المباراة الثانية بالمجموعة.

وفي المجموعة السابعة يحل لايبزج الألماني (6 نقاط) ضيفا على زينيت الروسي (4 نقاط)، كما يحل بنفيكا البرتغالي

(3 نقاط) ضيفا على ليون (4 نقاط).