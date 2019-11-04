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الأهلي يضيف المبارزة لألعابه

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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نجح رئيس اتحاد المبارزة أحمد الصبان، في إقناع نادي الأهلي بإدراج لعبة المبارزة ضمن الألعاب المختلفة للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن وقع اتفاقية مع رئيس النادي أحمد الصائغ.

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ويعد الأهلي ثاني نادي في منطقة مكة المكرمة يسجل لعبة المبارزة بعد نادي عكاظ من الطائف، لينضم إلى 16 ناديا ومركزا وهيئة في المملكة.

وقدم الصبان شكره لإدارة النادي الأهلي على تسجيل اللعبة الذي من شأنه زيادة حماس وقوة المنافسات المحلية.

وسيبدأ الأهلي خوض المنافسات اعتبارا من الموسم الحالي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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