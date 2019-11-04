الأهلي يضيف المبارزة لألعابه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجح رئيس اتحاد المبارزة أحمد الصبان، في إقناع نادي الأهلي بإدراج لعبة المبارزة ضمن الألعاب المختلفة للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن وقع اتفاقية مع رئيس النادي أحمد الصائغ.

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ويعد الأهلي ثاني نادي في منطقة مكة المكرمة يسجل لعبة المبارزة بعد نادي عكاظ من الطائف، لينضم إلى 16 ناديا ومركزا وهيئة في المملكة.

وقدم الصبان شكره لإدارة النادي الأهلي على تسجيل اللعبة الذي من شأنه زيادة حماس وقوة المنافسات المحلية.

وسيبدأ الأهلي خوض المنافسات اعتبارا من الموسم الحالي.