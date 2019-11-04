حرمان الاتفاق من مليون العدالة وإنذاره

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حرمت الهيئة العامة للرياضة نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري في مباراته أمام العدالة ضمن الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنذرت النادي بعدم تكرار الممارسات التي حدثت في المدرجات، مطالبة النادي بضرورة الالتزام بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.

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وكانت الهيئة العامة للرياضة قد حققت في هذا الشأن، إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري، وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.