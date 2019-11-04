شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى



ينطلق موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى يوم الإثنين الموافق 25-11-2019 على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى تمام الساعة السابعة ونصف مساء.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى



موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى



موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة ، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية التي لم تجر قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى



موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى حيث حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى



أما المرحلة الثالثة والأخيرة أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.