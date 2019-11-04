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شكرا لقرائتكم جمال محمد علي للاعبي المنتخب الأولمبي : مصر كلها خلفكم في بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي التواجد في أول مران للمنتخب الأولمبي باستاد القاهرة استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر اعتبار من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ووجه الدكتور جمال محمد علي كلمه للاعبين مفادها أن مصر كلها وراء الفريق سواء الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكرة مشددا علي ضرورة بذل أقصي جهد لتحقيق التأهل واللقب.
وأضاف أن النجاح لا يتحقق إلا بروح التماسك بين اللاعبين والتعاون فيما بينهم والعمل الجماعي الذي يعتبر أساس كل نجاح.
وأكد أن جماهير مصر تنتظر من هذا الفريق الكثير وتعويض خسارة المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي
وتحدث الدكتور جمال محمد علي عن إرادة الذات مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين بعد قام كل طرف بدوره سواء اتحاد الكرة أو الجهاز الفني الذي يملك كل الخبرات وعلي اللاعبين تأكيد ذاتهم مؤكدا أن مصر تنتظر نجوم آخرين بحجم محمد صلاح.
وفي نهاية حديثه مع اللاعبين تمني علي التوفيق للفريق في البطولة
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