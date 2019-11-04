شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ يزور الخطيب بقميص الأهلى بعد أيام من مصالحته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرالمستشار تركى آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المصرى.

وظهر تركى ال الشيخ خلال الصور بجانب محمود الخطيب"بيبو" وهو يرتدى زى النادى الأهلى كما هو يقابل رئيس القلعة الحمراء.

وعلق تركى ال الشيخ على الصور قائلا : في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا

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وكان المستشار تركى آل الشيخ، قد أكد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وصوله إلى مصر خلال الساعات الماضية.

وعلق تركى أل الشيخ قائلا:"وصلت مصر جو رائع وجميل جدًا... تنصحونى أتفسح فين ؟".

وجاءت زيارة تركى آل الشيخ إلى مصر، بعد أيام قليلة من مصالحته مع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، حيث أكد أنه ينوى زيارة رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.