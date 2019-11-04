شكرا لقرائتكم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 10 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن سحب قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2020 ستجرى يوم 10 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وضمن بطاقة التأهل لدور المجموعات حتى الآن، 15 فريقا في انتظار إجراء مباراة العودة غدا الثلاثاء بين أدجوبي (بنين) وجينيراسيون فوت (السنغال).

وتأهلت إلى دور المجموعات لمسابقة الكاف سبع فرق عربية وهي نهضة بركان وحسنية أكادير (المغرب) والمصري البورسعيدي، وبيراميدز (مصر) ونواذيبو الموريتاني، والنصر الليبي وبارادو الجزائري.

أما باقي الفرق الإفريقية المتأهلة فهي حورية كوناكري الغيني، اينيمبا النيجيري، زاناكو الزامبي، موتيما بيمبي الكونغولي، رينجر النيجيري، سان بيدرو الإيفواري، دجولي المالي، وأخيرا بيدفيست الجنوب الإفريقي.

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وسيتم تقسيم وتوزيع الفرق المتأهلة على أربع مجموعات، ستضم كل مجموعة أربع فرق تتنافس فيما بينها للحصول على أعلى معدل نقاط ممكن يضمن لها المرور للأدوار الموالية من المسابقة.

وكان نهضة بركان قد تأهل إلى الدور الموالي بعد فوز كاسح على فوسا جينيور المدغشقري بخمسة أهداف لصفر في مباراة إياب الدور الأول مكرر، التي جرت بينهما مساء أمس الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان.

أما حسنية أكادير فنال بطاقة المرور إلى دور المجموعات لكأس الكاف عقب انتصاره في مباراة إياب الدور ذاته على فريق جرين ايجلز الزامبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، بالملعب الكبير بأكادير.

والجدير بالذكر، ان الزمالك المصري هو بطل النسخة الماضية، بعد فوزه في إياب نهائي البطولة على نهضة بركان بضربات الجزاء.