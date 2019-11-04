شكرا لقرائتكم صور .. حسن شحاته يحضر مباراة الترسانة والمريخ البورسعيدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقد حضر المعلم لمؤازرة نجله كريم شحاته الذى يعمل مديرا للكرة بالترسانة ، بالإضافة إلى محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق أيضا . وقد ظهرت علامات التأثر على حسن شحاته بعد التعادل المخيب للآمال للترسانة فى اللحظات الأخيرة من المباراة التى ادت لارتفاع رصيد الفريق إلى نقطتين فى المركز العاشر للمسابقة .

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