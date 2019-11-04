شكرا لقرائتكم كأس الملك: الفيحاء والبكيرية والجبلين إلى دور 32 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الفيحاء مقعده في دور 32 عقب فوزه على ضيفه عكاظ "درجة ثالثة" 3 - صفر، ليرافق فريقي البكيرية والجبلين اللذين فازا على الأنصار والثقبة في الدور 64 لكأس الملك.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، حجز الفيحاء مقعده في دور 32 عقب فوزه على ضيفه عكاظ "درجة ثالثة" 3-صفر ولم يجد الفيحاء أي صعوبة في تجاوز مضيفه حيث افتتح لاعبه البرتغالي آرسينيو مارتينيز التسجيل عند الدقيقة 34 بعدما حول عرضية زميله هاني صبياني برأسية لتستقر في شباك عكاظ.

وعند الدقيقة 66 تمكن مدافع الفيحاء عون السلولي بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله البرتغالي مارتينيز برأسه استقرت في شباك الحارس أحمد الحارثي.

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وعند الدقيقة 72، اختتم لاعب الفيحاء عبدالله المطيري أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أحمد الحارثي.

وفي المدينة المنورة حقق البكيرية "درجة أولى" فوزاً ثميناً أمام مضيفه الأنصار "درجة أولى" بفوزه في الوقت الإضافي 1-صفر، ويدين البكيرية بهذا الفوز لمهاجمه الغيني عثمان باتو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وعلى ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل تأهل الجبلين "درجة أولى" إلى دور 32 من المسابقة عقب فوزه على ضيفه الثقبة "درجة أولى" 2-صفر، وسجّل هدفي الجبلين مدافعه الجورجي زوراب تسيسكاريدز عند الدقيقة 48، ولاعبه إبراهيم الطلحي عند الدقيقة 84.