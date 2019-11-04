شكرا لقرائتكم الهيئة العامة للرياضة تستدعي آل مغني وتحقق معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعت الهيئة العامة للرياضة سعد آل مغني، العضو الذهبي السابق لنادي النصر للتحقيق معه حيال التصريحات الإعلامية التي أطلقها في الأيام الماضية.

وكانت إدارة النصر قد أسقطت عضوية سعد آل مغني نهاية الأسبوع الماضي، بحسب اللائحة الأساسية للأندية، وذلك وفقاً لما أعلنه النادي العاصمي في حينها.

وكتب حساب الهيئة العامة للرياضة في "تويتر": أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك.