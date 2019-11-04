شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يقصي الوصل الاماراتي ويتأهل للدور ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمّد اتحاد جدة جراحه المحلية حينما كرر تفوقه على ضيفه الوصل الإماراتي بفوزه عليه 2-صفر، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في إياب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

وكان الاتحاد قد فاز في مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية بنتيجة 2-1، ليبلغ الفريق السعودي الدور التالي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وشهدت المباراة سجالاً بين الفريقين خاصة بالشوط الأول والذي بدأه الاتحاد بهجمة خطيرة لمهاجمه البرازيلي رومارينهو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز البيشي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس حميد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

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ورد الوصل وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما تلقى لاعبه علي صالح تمريرة مميزة من زميله خميس إسماعيل ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 29 تمكن الصربي ألكسندر بريوفيتش من افتتاح التسجيل للاتحاد عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة محققة بعدما اخترق لاعبه عبدالعزيز البيشي دفاع الوصل ولعب كرةً عرضية متقنة إلا أن البرازيلي رومارينهو فشل في تحويلها للشباك.

وفي الشوط الثاني كثف الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينهو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس حميد عبدالله.

وحاول الوصل العودة للمباراة وكان قريباً من ذلك حينما تلقى لاعبه الأرجنتيني خواكين بيريز تمريرة من زميله فارس المرزوق ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها بصعوبة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بثنائية نظيفة.