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تركي آل الشيخ يزور محمود الخطيب رئيس الأهلي في منزله

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نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية مالك نادي ألميريا صوراً تجمعه بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المصري  وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

 

وكتب آل الشيخ " في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا.

 

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وكان تركي قد وصل إلى القاهرة يوم أمس الاحد برفقة الإسباني الدولي جوتي وأكد أن زيارته إلى القاهرة سوف تحمل الكثير من المفاجأت .

 

ولعل زيارة الخطيب هي المفاجأة الأولى التي تحدث عنها رئيس نادي ألميريا الإسباني بعد أن قام بسحب القضايا التي كانت مقدمة ضد النادي الأهلي . 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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