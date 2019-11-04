كلوب يتجاهل مواجهة مانشستر سيتي ويركز على استضافة جنك









اسماء السيد - ‬‬ قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين إن فريقه لن يسمح لنفسه بتشتيت انتباهه بالتفكير في مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، وشدد على أنه يركز فقط على مواجهة جنك البلجيكي في دوري الأبطال غدا الثلاثاء.

وسيستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي ملاحقه المباشر وحامل اللقب مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ويأمل في استغلال المباراة لزيادة الفارق الحالي مع سيتي إلى أكثر من ست نقاط.

ويحتل ليفربول حامل لقب أوروبا المركز الثاني في مجموعته متأخرا بفارق نقطة واحدة عن نابولي الإيطالي قبل استضافة جنك في ملعب أنفيلد.

وقال كلوب للصحفيين اليوم "لا أفكر في مباراة مانشستر سيتي ولست مضطرا للحديث عنها مع اللاعبين. التاريخ الذي نجحنا في تسجيله خلال السنوات الثلاث الماضية كان ممكنا لأننا ركزنا فقط على المباراة التالية.

"نملك طموحات كبيرة في دوري الأبطال وهذه المجموعة متقاربة المستوى. يجب أن نكون في قمة تركيزنا وتهيئة الأجواء من أجل الفوز بالنقاط الثلاث. يجب على الجماهير كذلك التركيز على المباراة وأيضا اللاعبين.

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"لا أشك في لاعبي ليفربول على الإطلاق. وسأشعر ببعض الحرج إذا قلت لهم ‭‭'‬‬لا تشغلوا تفكيركم بمواجهة مانشستر سيتي‭‭'‬‬".

ورد كلوب أيضا على بيب جوارديولا مدرب سيتي الذي اتهم ساديو ماني مهاجم ليفربول بادعاء السقوط في منطقة الجزاء عقب الفوز على أستون فيلا يوم السبت الماضي.

وأضاف كلوب "لا أعرف كيف عرف (جوارديولا) ما حدث في مباراتنا بعد نهايتها بهذه السرعة. ساديو لا يدعي السقوط. كانت هناك واقعة في مباراة أستون فيلا عندما سقط إثر التحام حدث بالفعل.

"أثق في أنه لو حدثت مثل هذه الواقعة في مباراة لمانشستر سيتي كانوا سيطالبون بركلة جزاء. لست في حالة مزاجية تسمح بالحديث عن مانشستر سيتي. أريد الحديث فقط عن مباراة جنك".

وفاز ليفربول على ملعب جنك 4-1 في الجولة الماضية لكن كلوب قال إنه "سيحترم" الفريق البلجيكي الذي يرغب في الحصول على المركز الثالث في المجموعة للتأهل لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

وأضاف المدرب الألماني "المجموعة لا تزال مفتوحة على مصراعيها ونحتاج للفوز بكل نقطة. لا يزال لديهم فرصة للتأهل للدوري الأوروبي لذلك فالمباراة مهمة لهم. ينبغي علينا احترام هذا الفريق".