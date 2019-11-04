الهولندي تين كات مدربا جديدا لنادي الاتحاد السعودي









اسماء السيد - قال نادي الاتحاد المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين إنه عين الهولندي هينك تين كات مدربا جديدا خلفا للتشيلي خوسيه لويس سييرا الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

وأوضح النادي في بيان حسابه في تويتر اليوم أن التعاقد مع مدرب الجزيرة الإماراتي السابق يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ويحتل الاتحاد، بطل السعودية ثماني مرات، المركز 13 بين 16 فريقا في الدوري بعد أن جمع تسع نقاط فقط من تسع مباريات.