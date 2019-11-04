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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد الكرة للاعبى المنتخب الأوليمبى: مصر كلها خلفكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد فى أول مران للمنتخب الأولمبي باستاد القاهرة، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر اعتبارا من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ووجه الدكتور جمال محمد على كلمة للاعبين مفادها أن مصر كلها وراء الفريق سواء الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أو اتحاد الكرة، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق التأهل واللقب.
جمال محمد على مع اللاعبين
وأضاف أن النجاح لا يتحقق إلا بروح التماسك بين اللاعبين والتعاون فيما بينهم، والعمل الجماعي الذي يعتبر أساس كل نجاح.
وأكد أن جماهير مصر تنتظر من هذا الفريق الكثير، وتعويض خسارة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي.
وتحدث الدكتور جمال محمد علي عن إرادة الذات، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين بعد قام كل طرف بدوره سواء اتحاد الكرة أو الجهاز الفنى الذى يملك كل الخبرات، وعلى اللاعبين تأكيد ذاتهم، مؤكدا أن مصر تنتظر نجوم آخرين بحجم محمد صلاح. وفى نهاية حديثه مع اللاعبين تمنى التوفيق للفريق فى البطولة.
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