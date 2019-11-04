شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح مديرا فنيا للإعلاميين خلفا لجميل حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الإعلاميين الذى يشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مع أحمد صالح نجم الزمالك وبلدية المحلة الأسبق لتدريب الفريق، خلفا لجميل حلمى الذى وجه مجلس الإدارة الشكر له بعد مباريات الأسبوع الثالث للدورى.

وكان فريق الإعلاميين قد تلقى هزيمة مفاجئة على ملعبه بالأمس أمام شبان قنا بهدف مقابل لا شىء، وهو ما أدى لتجمد رصيده عند نقطتين جمعهما من التعادل أمام البنك الأهلى وطهطا بنتيجة واحدة بهدف لمثله.

ويحاول مجلس الإعلاميين اللحاق بركب الفرق التى تنافس على الصعود للأضواء مرة أخرى، فى ظل تقدم بنى سويف واحتلال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.