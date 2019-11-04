شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وانبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة، إضافة إلى الجولة السادسة وتحديدا مباراة الزمالك وانبي من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبي يوم 25 نوفمبر الجاري في السابعة والنصف مساء على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري.

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وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية التي لم تجر قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

وعلى ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصرى يوم 12 نوفمبر الحالى، موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذى جرى مؤخرا، مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين.