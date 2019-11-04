شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج يتمسك بنبيل محمود ويرفض استقالته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة سوهاج، برئاسة نشأت العريس، تمسكهم ببقاء نبيل محمود كمدير فنى للفريق فى الفترة المقبلة رافضين الاستقالة التى تقدم بها.
وكان نبيل محمود قد تقدم باستقالته أمس عقب الهزيمة المفاجئة التى منى بها الفريق خارج ملعبه أمام بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو ما أوقف رصيد سوهاج عند نقطة وحيدة.
وأكد نشأت العريس أنه سيقوم بتلبية كافة طلبات نبيل محمود، مؤكدا أنه يميل دائما للاستقرار ويرفض البحث عن مدير فنى جديد خلال تلك الفترة.
وأضاف العريس أنه سيعقد جلسة مع نبيل محمود من أجل معرفة طلباته، والعراقيل التى واجهته خلال الفترة الماضية من أجل حلها سريعا قبل مباراة الأسبوع الرابع.
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