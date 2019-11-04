شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل مران الأهلى فى الإمارات.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب الأهلي دبي، والذي يستضيف تحضيرات الفريق خلال معسكره التدريبي في الإمارات. وجاء مران الأهلي اليوم بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس وتدرب الفريق اليوم في غياب الدوليين، بعد عودتهم ظهر اليوم الى القاهرة للانتظام في معسكر المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

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