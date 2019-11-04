شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس حضور حسن شحاتة لقاء الترسانة والمريخ والان مع تفاصيل الخبر
وقد ظهرت علامات التأثر على حسن شحاتة بعد التعادل المخيب للآمال للترسانة فى اللحظات الأخيرة من المباراة.
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