سوبر كورة يكشف كواليس حضور حسن شحاتة لقاء الترسانة والمريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر حسن شحاته، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق، لقاء الترسانة والمريخ البورسعيدى الذى أقيم باستاد حسن الشاذلى، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى. وقد ظهرت علامات التأثر على حسن شحاتة بعد التعادل المخيب للآمال للترسانة فى اللحظات الأخيرة من المباراة. Advertisements لمزيد من التفاصيل عن كواليس حضور حسن شحاته لقاء الترسانة والمريخ اضغط هنا..

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