شكرا لقرائتكم خبر عن هابى فلانتين.. نجوم الكرة يرفعون شعار "سنة أولى حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون اليوم، 4 نوفمبر من كل عام، بعيد الحب المصرى، حيث هناك يوم عالمى للفلانتين، وهو 14 فبراير، لكن اختار المصريون هذا اليوم ليكون احتفالا بعيد الحب الخاص بهم.

ويعد الاحتفال هذا العام مختلفا لعدد من نجوم الكرة عن العام الماضى، حيث ودع بعضهم عالم "السنجلة" ودخلوا القفص الذهبى، مع شريك حياتهم.

ومن أبرز هؤلاء النجوم: محمود حسن تريزيجيه، وأحمد الشيخ، حسنى عبد ربه، هانى رمزى، وأحمد منصور، وباهر المحمدى، وكريم نيدفيد.



تريزيجيه

احتفل محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا والمنتخب الوطنى، بحفل زفافه فى أحد فنادق القاهرة ديسمبر من العام الماضى، بحضور عدد من زملائه فى الأهلى والمنتخب.



أحمد منصور

وفى يوليو من العام الجارى بدأ أحمد منصور لاعب فريق بيراميدز خطوات الدخول للقفص الذهبى، حيث أعلن خطوبته، ونشر صورا رومانسية تجمعه بخطيبته على موقع إنستجرام.

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شهد شهر سبتمبر الماضى احتفال هانى رمزى مدرب المنتخب السابق بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة، وسط لفيف من زملائه السابقين.

كما احتفل كريم نيدفيد لاعب الأهلى بحفل زفافه فى نفس الشهر على عروسته رنا بحضور نجوم الفريق، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.



أحمد الشيخ

وفى شهر أغسطس الماضى أعلن أحمد الشيخ، لاعب الأهلى خطوبته فى جو عائلى يقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط، ورغم أن أحمد الشيخ سبق ودخل العش الذهبى ولديه ابنة تدعى مكة إلا أنه يدخل القفص للمرة الثانية.



باهر المحمدى

وفى نفس الشهر احتفل باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى بخطوبته أيضا فى مدينة بورسعيد.

وينضم لقائمة وداع السناجل حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق، والذى احتفل بعقد قرانه على ميرنا غيط، وسط الأقارب بالإسماعيلية.