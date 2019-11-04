شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى ودية جولدى.. وأبو جبل "حارسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على تنفيذ برنامج تدريبي بدني للاعبين قبل مباراة جولدي الودية، المقامة على ملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الأفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية، حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

وجاء البرنامج البدنى الذى خاضه لاعبو الزمالك تحت قيادة رودريجيز مدرب أحمال الفريق، وحرص عصام مرعي وأحمد عبد الرؤوف مدربا الفريق على متابعة حالة اللاعبين خلال التدريبات.

وخصص ميتشو البرنامج التدريبي لكل من عمر السعيد وعبد الله جمعة والونش وأوباما ومحمود علاء ومحمد حسن واوناجم وبن شرقي والنقاز وطارق حامد واحمد سيد "زيزو".

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

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حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.