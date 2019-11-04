شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يطلب وديتين استعدادا للمحرق البحرينى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، خوض مبارتين وديتين خلال المرحلة المقبلة استعدادا للقاء العودة أمام المحرق البحرينى ضمن منافسات البطولة العربية فى ظل توقف الدورى نهاية الشهر الجارى.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية، فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

وقرر الجهاز الفنى السفر الى البحرينى 22 نوفمبر المقبل استعدادا للقاء العودة المقرر له 26 نوفمبر، وكان طلعت يوسف قد منح اللاعبين راحة سلبية 3 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات فى الخامسة مساء الخميس المقبل على ملاعب النادى بسموحة.