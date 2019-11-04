الأهلى يواجه الجونة وإنبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد بأن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية التي لم تجر قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

وعلى ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدًا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءًا من الجولة السابعة حتى نهاية ديسمبر المقبل.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبًا لأي تغييرات قد يجريها "كاف" على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعًا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرًا ما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

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