تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثالثة بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق بنى سويف نتائجه الرائعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالفوز على المنيا بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيده إلى 9 نقطة محققا العلامة الكاملة، فى الوقت الذى نجح فيه البنك الأهلى من الفوز خارج ملعبه على الفيوم بهدف مقابل لا شىء ليأتى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط. وأسفرت باقى النتائج على النحو التالى: بترول أسيوط – سوهاج 3 / 2 Advertisements الإعلاميين – شبان قنا 0 / 1 ديروط – طهطا 2/2 تليفونات بنى سويف – الألومنيوم 1 / 0

جدول ترتيب المجموعة الأولى

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