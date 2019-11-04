شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والجونة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة الاهلى والجونة يوم الإثنين 25 / 11 / 2019 ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها على استاد الجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة، إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

وصرح حسام الزناتى، مدير المسابقات بالاتحاد، أن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات فى ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية التى لم تجر قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

وعلى ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصرى يوم 12 نوفمبر الحالى موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فأشار حسام الزناتى إلى تريثه فى الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأى تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات، تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذى جرى مؤخرا، مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتى الأندية الأفريقية خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين.