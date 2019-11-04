ماني: صلاح مجنون.. ويسعدني التطور معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أثني السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول، على زميله المصري محمد صلاح، لافتًا إلى أنه يشعر بالتطور أثناء اللعب إلى جانبه.

وأشار ماني في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، إلى أن صلاح يدرك جيدًا كل خطوة يقوم بها سواء داخل الملعب أو خارجه.

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وقال المهاجم السنغالي: "صلاح مهاجم مجنون، إنه لاعب لا تتوقع ما سيفعله، يعرف جيدًا كل خطوة يقوم بها".

واختتم: "من دواعي سروري أن أتطور معه وبجانبه، خاصة أنني أشعر بأننا نتحدث بنفس اللغة في كرة القدم".

الجدير بالذكر أن صلاح وماني بين 30 مرشحًا للحصول على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، والتي تقدمها مجلة فرانس فوبتول لأفضل لاعب في العالم.