إيقاف مباراة في السعودية بسبب ثعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توقفت مباراة الفيحاء وعكاظ، مساء اليوم الإثنين، في لقاء ضمن منافسات الدور الـ 64 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسلل ثعبان لأرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، الذي كان يحتضن مواجهة الفيحاء وعكاظ، لتتوقف المباراة لمدة 5 دقائق.

وأطلق حكم المباراة صافرته بتوقف المباراة لمدة 5 دقائق، بعد رؤية الثعبان داخل أرض الملعب، ليستأنف بعد ذلك اللعب عقب مروو 5 دقائق.

وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بنتيجة 3 أهداف دون رد، حيث سجل الأهداف كل من أرسينيو مارتينز في الدقيقة 34، عون مطلق السلولي في الدقيقة 66، عبد الله المطيري في الدقيقة 72.