محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
توقفت مباراة الفيحاء وعكاظ، مساء اليوم الإثنين، في لقاء ضمن منافسات الدور الـ 64 بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وتسلل ثعبان لأرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، الذي كان يحتضن مواجهة الفيحاء وعكاظ، لتتوقف المباراة لمدة 5 دقائق.
وأطلق حكم المباراة صافرته بتوقف المباراة لمدة 5 دقائق، بعد رؤية الثعبان داخل أرض الملعب، ليستأنف بعد ذلك اللعب عقب مروو 5 دقائق.
وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بنتيجة 3 أهداف دون رد، حيث سجل الأهداف كل من أرسينيو مارتينز في الدقيقة 34، عون مطلق السلولي في الدقيقة 66، عبد الله المطيري في الدقيقة 72.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مباراة في السعودية بسبب ثعبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.