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إيقاف مباراة في السعودية بسبب ثعبان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توقفت مباراة الفيحاء وعكاظ، مساء اليوم الإثنين، في لقاء ضمن منافسات الدور الـ 64 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسلل ثعبان لأرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز ، الذي كان يحتضن مواجهة الفيحاء وعكاظ، لتتوقف المباراة لمدة 5 دقائق.

وأطلق حكم المباراة صافرته بتوقف المباراة لمدة 5 دقائق، بعد رؤية الثعبان داخل أرض الملعب، ليستأنف بعد ذلك اللعب عقب مروو 5 دقائق.

وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بنتيجة 3 أهداف دون رد، حيث سجل الأهداف كل من أرسينيو مارتينز في الدقيقة 34، عون مطلق السلولي في الدقيقة 66، عبد الله المطيري في الدقيقة 72.

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