الزمالك يهزم جولدي بثلاثية.. ماذا تبقى قبل المباراة المقبلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

حقق الزمالك فوزًا وديًا على فريق جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء، استعدادًا لاستئناف الدوري المصري بعد تأجيل المسابقة بسبب أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

بدأ المدير الفني الصربي ميتشو بتشكيلٍ مكونٍ من: محمد أبوجبل، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة، طارق حامد، محمد أوناجم، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، عمر السعيد.

سجل ثلاثية الزمالك محمد عنتر وأشرف بنشرقي وكريم بامبو.

وتواجد محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك بمقر النادي من أجل متابعة المباراة، وعقد جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة في وتر أكيليس منذ فترة.

وحرص محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق على أداء تدريبات بدنية خاصة على هامش مباراة الزمالك الودية أمام جولدي، حيث خضع لتدريبات بدنية منفردة بعد تعافيه من الشد في العضلة الضامة وتحسن حالته.

يذكر أن اتحاد الكرة حدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدًا لإقامة مباراة إنبي والزمالك في الجولة السادسة على ملعب ستاد السلام، قبل أربعة أيام من موقعة مازيمبي الكونجولي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ملخص المباراة:

كاد الزمالك يتقدم في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق رأسية ليوسف أوباما بعد عرضية من زيزو ناحية اليسار لكنها اعتلت العارضة.

وتنوع أسلوب لعب الزمالك بين الكرات العرضية والتمريرات في العمق والاعتماد على سرعة زيزو وأوناجم.

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وهدد طارق حامد مرمى جولدي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد حصول الزمالك على خطأ ومررها له زيزو.

وفي منتصف الشوط الأول اعتمد أحمد زيزو على المجهود الفردي والدخول في عمق الملعب وتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جولدي.

ونشط ميتشو الجبهة اليسرى بالدفع بمحمد عبدالشافي بدلا من عبدالله جمعة، وأجرى الفريق تغييرًا آخر بنزول مصطفى فتحي بدلا من زيزو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عدل الزمالك من صفوفه بإجراء خمسة تغييرات بنزول كريم بامبو وحازم إمام ومحمد عبدالغني ومحمد عنتر واسلام جابر، بدلا من طارق حامد ومحمد أوناجم وأوباما وعمر السعيد وحمدي النقاز.

وشكل الثنائي عنتر وبامبو خطورة على مرمى جولدي بفرصة ضائعة بعد تمريرة عرضية وصلت لبامبو الذي قابلها بتسديدة مباشرة لكنها تعلو القائم.

وسجل محمد عنتر الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد عدة تمريرات أنهاها كريم بامبو لعنتر داخل منطقة الجزاء ووضعها عنتر دون ضغط بعد أن ضرب لاعبو الزمالك التكتلات الدفاعية بالتمريرات السريعة ووضعها عنتر في منتصف المرمى بتسديدة قوية.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من ناحية اليمين.

واختتم كريم بامبو أهداف الزمالك بالهدف الثالث بتمريرة من محمد عنتر من داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة مباشرة يمين حارس مرمى جولدي.