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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.
ووفقًا لما نشره اتحاد الكرة المصري، فإن مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.
وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز بعد أزمة كبيرة نشبت قبل القرار بسبب مباريات القمة، الأهلي ضد الجونة والزمالك مع المقاولون العرب.
وتقرر أن تقام مباراة الأهلي والجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة، على أن تقام الجولة السادسة بداية من نفس اليوم وعلى مدار ستة أيام، ومن ثم يتم استئناف مباريات الجولة الرابعة مطلع ديسمبر.
وجاءت مواعيد الدوري الممتاز المعلنة من اتحاد الكرة كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم الأهلي والجونة.. تحديد مواعيد مؤجلات الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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